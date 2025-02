Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, Balzarini non ha dubbi: «Questa gestione ha dei punti oscuri! Non sta rendendo secondo le sue aspettative»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha detto questo in ESCLUSIVA ai microfoni dintusNews24 sulla stagione dell’olandese. Ecco le sue paroleIntervistato in ESCLUSIVA dantusNews24, Gianniha parlato della stagione di Teun Koopminers. Ecco cos’ha detto ai nostri microfoni sul centrocampista della.PAROLE – «è la domanda più difficile che mi fai, fino a qua si è vista in certi momenti unadiversa rispetto a quella degli altri anni. Se vogliamo anche un pochino più propositiva però non si è vista ancora lama perché io non ho ancora capito cheabbia in mente; nel senso, anche incontinua rotazione che impedisce a chi vede le partite da fuori – e parlo di critici, tifosi ecc – di capire qual è la formazione base, ecco tutto questo avvicendarsi di giocatori, non so quanto possa essere produttivo.