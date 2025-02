Calciomercato.it - Koopmeiners diventa un ‘caso’: cosa è successo in Cagliari-Juventus

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista olandese titolare contro ile i tifosi si dividono: la sua prestazione non mette d’accordoAppena dodici minuti e laha già trovato il vantaggio contro il. La formazione bianconera è scesa in campo con la voglia di riscattare l’eliminazione in Champions e non sta trovando grande opposizione nei sardi. La squadra di Nicola fa fatica ad imbastire un’azione di gioco e lascia troppo spazio agli avanti avversari.unin(LaPresse) – Calciomercato.itUna situazione che rende l’1-0, firmato da Vlahovic, risultato che sta anche stretto allache con Yildiz ha avuto altre due ghiotte occasioni da gol, non sfruttate. Nonostante questa situazione, non tutti i tifosi dellasono contenti e nel mirino ci finisce, neanche a dirlo, Teun