Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: «Accordo di massima col Psg in caso di Champions». Retroscena importante sul futuro dell’attaccante, ecco cosa succederà in estate

di RedazionentusNews24, Gianni Balzarini è stato intervistato in esclusiva ai microfoni dintusNews24.cos’ha detto sull’attaccante francese Gianni Balzarini, giornalista di Sport Mediaset, è stato intervistato in ESCLUSIVA ai microfoni dintusNews24. Uno dei temi più caldi è stato quello legato al calciomercatocos’ha detto su, Vlahovic e Renato Veiga.PAROLE – Pensa che Giuntoli possa cercare di trattenere a giugnosacrificando Vlahovic?«Se lava in, cone con il Paris Saint-Germain c’è già undi. Quello di trasformare il prestito sin prestito oneroso, 6/7 milioni,l’anno prossimo avrà un valore a bilancio del Paris Saint-Germain sui 40/45 milioni e quindi cercare una formula – obbligo o diritto di riscatto – ma comunque i bianconeri punteranno sul francese, si farà all in su