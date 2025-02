Tvplay.it - Ko Napoli col Como, Inter prima: Conte gelato

Da pochi minuti è terminato il match tra iled ilcon il risultato finale di 2-1 a favore degli uomini di Fabregas.Ilinizia con il portandosi avanti, ma Rrahmani al 6? realizza un autogol davvero clamoroso. Rimessa laterale sulla destra, il kosovaro serve Meret senza guardarlo ed il pallone si deposita in rete.Kocol(LaPresse) tvplay.itLa squadra dirisponde con una punizione di Billing respinta da Butez e dal colpo di testa di Di Lorenzo terminato alto sopra la traversa sull’angolo successivo. Ilcontinua il proprio forcing e riesce a pareggiare con Raspadori, bravo a soffiare il pallone ad un incerto Kempf.Il primo tempo si conclude con il forcing delcon Raspadori che, però, non riesce a calciare in porta.