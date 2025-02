Spazionapoli.it - Ko Napoli a Como, c’è il tweet di De Laurentiis: il commento

Leggi su Spazionapoli.it

Gli azzurri escono sconfitti contro la squadra di Fabregas e vengono scavalcari in classifica dall’Inter. Ecco le parole a caldo del presidente tramite il suo account ufficialeIldi Conte esce sconfitto dal Giuseppe Senigallia di. La squadra di Fabregas vince per due a uno il lunch match di questo turno di campionato e costringe gli azzurri a cedere la vetta della classifica all’Inter. La squadra di Inzaghi infatti, complici i tre punti conquistati ieri sera a San Siro contro il Genoa, si ritrovano ora a guidare la Serie A, con appena un punticino di distanza dal.Ildi Depost: “Siamo una grande squadra e con un grande allenatore”Al termine del match diche ha visto la sua squadra uscire dal campo sconfitta, il patron Denon ha perso tempo nel commentare l’accaduto tramite i suoi canali social ufficiali: “Un punto in meno dell’Inter non deve spaventarci – ha dichiarato il presidente azzurri che poi ha continuato – Siamo una grande squadra e con un grande allenatore.