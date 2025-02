Ilrestodelcarlino.it - Klinsmann giganteggia: quattro parate decisive

8. Straordinario intervento sul colpo di testa di Nasti alla mezz’ora. Incolpevole sul gol di Azzi. Nella ripresa determinante su Bianchetti e sul destro deviato da buona pozione di Castagnetti. Ciofi 6,5. Gara ordinata e attenta la sua, nonostante la Cremonese attacchi spesso dalla sua parte. Prestia 7. Sforna un’altra prestazione da baluardo difensivo. Grande intensità nei duelli con Nasti e De Luca. Mangraviti 6,5. Non corre rischi eccessivi, sbaglia poco e nulla. Non cede nemmeno nel momento migliore della Cremo. Adamo 5,5. Non facile difendere dalla sua parte. Ha le maggiori colpe nel gol di Azzi, perso in marcatura su un lungo lancio dalle retrovie (dal 1’ st Antonucci 6. Dà freschezza all’attacco e gioca a tutto campo, anche se non sempre le giocate gli riescono. Va vicino al gol con una bella rovesciata).