Killers of the Flower Moon una storia di petrolio e di scoperte

OF THESky cinema 1 ore 21.15 con Leonardo Di Caprio, Robert De Niro e Lily Gladstone. Regia di Martin Scorsese. Produzione USA 2023. Durata: 3 ore e 36 minuti LA TRAMA Negli anni 20 i pellerossa della riserva dell'Oklahoma da vagabondi cenciosi sono diventati ricchi. Nello stato sui loro terreni è stato scoperto ilin grandi giacimenti. Ma per metterci le mani sopra gli indiani hanno bisogno dell'avallo di funzionari bianchi. Improvvisamente i membri della tribù muoiono con frequenza inquietante per misteriose malattie. Vuoi vedere che sotto c'è lo zampino di speculatori bianchi? PERCHÈ VEDERLO perchè a 80 anni Scorsese rimane uno dei grandi narratori americani e scioglie con sublime disinvoltura una trama intricatissima.