Lanazione.it - Keybox illegali anche a Firenze. Ma c’è già chi si è ingegnato per aggirare il nuovo divieto

di Antonio PassaneseDopo Roma e Venezia,, da martedì, lesarannoin tutta la città, dall’area Unesco alla periferia. Questo stabilisce la delibera votata a metà febbraio dal Consiglio comunale su proposta dell’amministrazione Funaro. E per dopodomani, la prima cittadina ha annunciato un blitz nel centro storico, insieme all’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini e agli agenti della polizia municipale, per verificare dove non viene rispettato il. Inoltre, continua la sindaca, "andremo avanti con l’azione di regolamentazione dei B&B. Con la nuova legge regionale (che potrebbe essere impugnata dal governo davanti alla Corte Costituzionale, ndr), infatti, avremo la possibilità non solo di ribadire lo stop a nuove aperture nell’area Unesco, madi delineare zone omogenee in città e di dare un numero di ospiti per appartamento a seconda dei metri quadrati: non si può permettere che un appartamento di 30 metri quadri ospiti più di un tot di persone.