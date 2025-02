Juventusnews24.com - Kelly Juve, Tuttosport svela: «Alla Continassa sono fermamente convinti di questa cosa». Retroscena sull’inglese

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: «di»., arrivato in inverno dal NewcastleL’edizione odierna diè tornata a parlare di Lloyd, il difensore che il calciomercatoha acquistato dal Newcastle a gennaio per un affare in prestito oneroso da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto a 14,5 milioni di euro più una serie di bonus.Una cifra importante per un giocatore che sì non era un primissimo obiettivo ma su cui i bianconeri hanno intenzione di puntare. Il suo inizio a Torino non è stato proprio esaltante, ma i laci crede molto per presente e futuro.Leggi suntusnews24.com