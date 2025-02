Ilnapolista.it - Kean esce in barella dal campo di Verona: brutto colpo alla testa, è stato trasportato in ospedale

Finisce a metà secondo tempo la partita Hellas-Fiorentina per Moise, attaccante della Viola. Rimasto vittima di un duroal volto, in particolare tra lo zigomo e l’arcata sopraccigliare dell’occhio sinistro, l’attaccante viola era rientrato inizialmente inma dopo pochi frangenti si è buttato a terra. Immobilizzato con un collare,è uscito dalin.Attimi di paura in-FiorentinaMoiseha lasciato ilal 66? di-Fiorentina in. Dopo il contrasto che ha portato all’infortunio al volto, l’attaccante èmedicato e suturato a bordo. Poi è tornato a giocare, ma pochi minuti dopo aver provato a continuare, si è accasciato a terra. In quel momento sono entrati i sanitari eportato fuori dalinimmobilizzato.