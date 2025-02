Ilrestodelcarlino.it - K Sport, missione Osimo

Urbino in casa e le altre tre in trasferta, per tutti punti pesanti. L’ottava giornata presenta un ricco menù. Questo il programma (ore 15). Osimana-KMontecchio Gallo. Trasferta difficile per la capolista che comunque punta a difendere il primato. "Sarà indubbiamente una partita difficile- dice il dg della KMatteo Mariani- su di un campo storicamente invalicabile prima per il Montecchio e poi per il Gallo. Anche lo scorso anno non siamo mai riusciti ad imporci al Diana, contro una sempre quadrata Osimana. Affronteremo una squadra impegnativa ed in salute, ricca di giocatori, con un attacco importante, che viene da una vittoria rotonda contro i Portuali Ancona, che gli avari dato consapevolezza sia per la classifica che per la mente e che ritroverà nel proprio stadio anche la spinta dei loro tifosi.