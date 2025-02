Juventusnews24.com - Juventus da -16 a -7 dal Napoli di Conte. Tutti i punti recuperati anche su Inter ed Atalanta nelle quattro vittorie consecutive

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24da -16 a -7 dalsuedin campionatoDusan Vlahovic decide Cagliari Juve, il match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A. Basta la rete del serbo ai bianconeri per prendere 3pesantissimi in campionato.La Juve allunga a +2 sulla Lazio e recupera così altri 3alultime, la squadra di Thiago Motta ha recuperato ben 9sul, 6sull’capolista (distante ora 8) e 4sull’di Gasperini. Leggi sunews24.com