Juventus Bologna Under 15 1-1 LIVE: Coscia sfugge alla marcatura e punisce Brostic! Pareggio ospite a Vinovo

di Fabio Zaccaria15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della diciannovesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di) – La15 torna in campo per continuare a vincere. L’avversario di oggi è ilnews24 segueil match.15 1-1: sintesi e moviola1? Primo possesso2? Buon giro pdelche non rinuncia all’impostazione dal basso3? Frassineti rischia con un retropassaggio per Capra, per poco Pamé intercetta il pallone5? Tufaro serve sulla destra Mazzotta che sprinta e cerca l’inserimento di un compagno. Nessuno raccoglie l’invito del terzino6? Bonetti protagonista! Prima sbaglia la misura di un passaggio poi però è bravissimo a chiudere in scivolata su Bertuzzo9? Pamé offre una buona sponda per Rastello che non controlla, gli ospiti si difendono compatti e ripartono11? Impostazione dal basso fra Ghiotto e Bonetti.