Juventus Bologna Under 15 0-0 LIVE | regna l’equilibrio! Continua la fase di studio iniziale

di Fabio ZaccariaCesena15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della diciannovesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La15 torna in campo perre a vincere. L’avversario di oggi è ilnews24 segueil match.15 0-0: sintesi e moviola1? Primo possesso ospite2? Buon giro palla delche non rinuncia all’impostazione dal basso3? Frassineti rischia con un retropassaggio per Capra, per poco Pamé intercetta il pallone5? Tufaro serve sulla destra Mazzotta che sprinta e cerca l’inserimento di un compagno. Nessuno raccoglie l’invito del terzino6? Bonetti protagonista! Prima sbaglia la misura di un passaggio poi però è bravissimo a chiudere in scivolata su Bertuzzo9? Pamé offre una buona sponda per Rastello che non controlla, gli ospiti si difendono compatti e ripartono11? Impostazione dal basso fra Ghiotto e Bonetti.