Juve via alla rivoluzione | 100 milioni da incassare due stelle via

, viaper la prossima stagione: nelle casse bianconere 100, due lein partenza, via: 100da, duevia – SerieAnewsLa stagione dellantus ha preso una piega complicata. Eliminati ai play-off di Champions League, i bianconeri sono ora concentrati sulla corsa al quarto posto in campionato, che garantirebbe l’accessoprossima edizione della competizione europea.Un traguardo difficile da raggiungere, ma non impossibile. In questo scenario, oltre agli obiettivi sul campo, è anche il mercato a destare grande attenzione, con alcune cessioni che potrebbero rivelarsi cruciali per il futuro della squadra. Due nomi su tutti sono Kenan Yildiz e Samuel Mbangula: entrambi giovani talenti che potrebbero essere sacrificati in estate per finanziare nuovi acquisti e rinforzare l’organico.