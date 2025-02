Calciomercato.it - Juve, col Cagliari chance per Vlahovic: nuova vetrina per la cessione

Contro ilsarà il turno di Dusandal primo minuto, Thiago Motta è pronto a far rifiatare Kolo Muani, e il serbo è chiamato a giocarsi nel migliore dei modi questada titolare con lantusNella prima partita dopo l’eliminazione dalla Champions League arriva unaoccasione per Dusan. Unaper niente banale, considerando che Lazio, Bologna e Milan si sono fermate e lantus può dare il via alla prima mini-fuga in chiave quarto posto., colper: si prospettano mesi inper la– Calciomercato.it (LaPresse)Dopo che a gennaio è arrivato a Torino Randal Kolo Muani, l’attaccante serbo è stato relegato immediatamente al ruolo di riserva e ha guardato i match chiave delle ultime settimane dal fondo della panchina.