Jovanotti è arrivato a Pesaro | Che bellezza il palasport qui in ritiro fino al concerto

, 23 febbraio 2025 - Ieri Lorenzoè approdato aldi, dove resterà in “” a provareal debutto di martedì 4 marzo. Partirà da qui infatti il PalaJova 2025 con quattro date al Vitifrigo Arena, martedì 4 e mercoledì 5, venerdì 7 e sabato 8, per poi proseguire l’11 marzo all’Unipol Forum di Milano. Il video su Instagram e l'annuncio del sindaco L’artista ha pubblicato un video su Instagram, condiviso anche dal sindaco diAndrea Biancani, che ha annunciato il suo arrivo in città per preparare e aprire il tour. “Stupendo!”, ha scritto il primo cittadino. Svelando il "" di“Sto guardando l’allestimento montato – dice- Abbiamo appena finito di montare tutto ed è una, una figata spaziale. Veramente bello. Non ve lo faccio vedere.