Josep Martinez a Sky | Felice più per la squadra che per me abbiamo la mentalità per vincere tutte le partite

di RedazioneIl portiere dell’Inter,, ha voluto dire la sua dopo il suo esordio in campionato con vittoria ottenuta contro il GenoaIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Genoa, sfida del 26° turno di Serie A vinta dai nerazzurri per 1 a 0,ha parlato così ai microfoni di Sky Sport raccontando le proprie emozioni per il suo esordio stagionale in campionato.QUANTO SONO CONTENTO DI ESSERE DENTRO QUESTO GRUPPO IN UN NODO FONDAMENTALE DELLA STAGIONE? – «Più per me sono moltoper la, sapevamo che questa gara era molto importante. Sapevamo che sarebbe stata difficile mapreso i 3 punti che sono molto importanti».QUANTO CONTA LA PROSSIMA COL NAPOLI? – «Secondo me è giusto che è uno scontro diretto contro unaa cui siamo molto vicini, ma la stagione è ancora lunga e non dobbiamo pensare che succede quel che succede e che finisca lì.