Josep Martinez a Mediaset | Scudetto? Noi ci crediamo ancora! E sulla parata su Ekuban…

di Redazione: «? Noi ci! Esu Ekuban.» Le parole del portiere dell’InterIntervistato dai microfoni di Sport, ha parlato cosi nel post Inter Genoa.INTER GENOA- «Settimana di tante emozioni per me. Soprattutto perché era la prima in Serie A a San Siro e contro la mia ex. Non poteva andare meglio, fatti tre punti importanti e anche un clean-sheet. Alla grande»DECISIVA– «Non è che ho fatto la gara più lucida della mia carriera. Ho dovuto dare il mio contributo, poi ho dovuto fare quella, unanormale, sì importante, ma importante come il gol di Lautaro e come abbiamo difeso il risultato dopo. »ESULTANZA LAUTARO- «Sapevamo che era una gara molto importante. Non è stata la migliore dal punto di vista della qualità.