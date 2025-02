Internews24.com - Josep Martinez a Dazn: «Ho sentito tante emozioni! Parata? Me la ricorderò per sempre…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Ho? Me laper sempre.» Le parole del portiere nerazzurroFinisce qui Inter Genoa, gara di questo sabato di Serie A, valido per la 26a giornata. I nerazzurri portano a casa 3 punti importantissimi per la classifica, grazie ad un gol nel finale di gara di Lautaro, che di testa, dopo una gara difficile, batte Leali con un’incornata decisiva. Grandissima serata anche per l’altro, il portiere, che al suo esordio in campionato con i nerazzurri, chiude la porta alla sua ex squadra e si regala anche un paio di parate decisivo. Proprio Pepo ha parlato cosi ai microfoni dinel post gara. Ecco le sue parole:LE PAROLE– «Misempre quella, per me era una partita speciale. Hotanti, è imporaver vinto.