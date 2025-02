Dilei.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck, il divorzio è ufficiale: i dettagli

Nessun colpo di scena, nessun ripensamento come ci si aspetterebbe in una qualsiasi pellicola romantica:e Bensono ufficialmente divorziati. Dopo aver depositato l’accordo diin tribunale il 6 gennaio, il provvedimento è entrato ufficialmente in vigore il 21 febbraio, rendendo i due divi liberi da qualunque vincolo coniugale.e Bensono ufficialmente divorziati: iLa favola è finita:e Bensono ufficialmente divorziati. Il loro matrimonio è stato definitivamente archiviato da undiventatoa seguito dell’approvazione dell’accordo depositato a gennaio data da un giudice della Corte superiore di Los Angeles venerdì 21 febbraio. La richiesta era stata depositata sei mesi fa dalla cantante, dopo che la coppia aveva già ufficializzato la sua separazione dovuta a incompatibilità caratteriali emerse a circa due anni di distanza dal matrimonio del luglio 2022.