Jasmine Paolini torna ad allenarsi e rassicura dopo l’infortunio | Pronta per i tornei negli USA

Sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni fisiche di, che si era infortunata durante gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Dubai, dove si era presentata per cercare di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La toscana ha infatti informato riguardo alla propria situazione con un post pubblicato sui suoi profili social: “Ho preso qualche giorno di riposo e ho prestato attenzione al mio piede. Mi sento meglio! Sonota ad allenarmi e mi sentoper i prossimiUSA“.si era impuntata con il piede destro in uno spostamento verso sinistra e si era accasciata sul cemento emiratino in apertura del secondo set contro la statunitense Sofia Kenin, era stata medicata ed erata in campo con una grossa fasciatura alla caviglia destra, ma naturalmente non aveva potuto nulla contro l’avversaria e aveva perso per 6-4,6-0.