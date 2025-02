Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner domina anche senza giocare: clamoroso, chi fa una brutta fine

può sciare tranquillo lassù a Plan de Corones, comprensorio non distante dalla sua Sesto Pusteria. Il numero 1 del ranking Atp non è certo in pericolo, almeno sino al torneo di Montecarlo. Tre mesi di stop passeranno, se non in fretta, almeno in tranquillità. Il numero 2 e il numero 3 della classifica tennistica sono distanti, hanno una valanga di punti di ritardo e non stanno dando del loro meglio per accorciare le distanze che li separano dal nostro fenomeno, che è sicuro di rimanere numero 1 almeno fino a inizio aprile. Carlitos Alcaraz e Alexander Zverev, ovvero i due in questione, sono usciti ai quarti di finale dei rispettivi tornei Atp 500 nei quali si erano iscritti per vincerli e avvicinarenel ranking. Il muscoloso di Murcia si è fatto beffare a Doha da un aggressivo Lehecka mentre Zverev, che aveva stranamente optato per la terra rossa di Rio de Janeiro, è incappato in una sorprendente sconfitta contro il numero 86 del mondo, l'argentino Francisco Comesana.