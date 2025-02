Inter-news.it - J. Martinez: «Pronto per questo momento! Lo sapevo da settimane»

Leggi su Inter-news.it

Josepha festeggiato a lungo stasera nella vittoria per 1-0 dell’Inter contro il Genoa. Nel post partita, su Inter TV, il portiere mostra tutta la sua felicità per la conquista dei tre punti.VITTORIA CHIAVE – Josepal termine di Inter-Genoa, dove è stato decisivo: «Sono molto felice per la vittoria della squadra. Sapevamo che questa partita era molto importante per il nostro percorso, dopo una sconfitta che ci aveva fatto molto male. È stata molto sofferta, loro hanno fatto una grande partita di squadra ma alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti. In campo contro il mio passato? Posso dire che questa settimana ho avuto grandissima emozione. Ho saputo che il povero Yann Sommer e che avrei dovuto giocare. È stato emozionante giocare la prima partita in Serie A, anche vedere i miei compagni dell’anno scorso.