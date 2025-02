Ivan Basso il doping e la svolta dopo il tumore | Nel ciclismo nessun’etica volevo vincere a ogni costo La salvezza? Mia moglie

Leggi su Open.online

ci ha messo anni per capire che quella che stava vivendo non era la vita vera. Era una sorta di apnea, una corsa contro tutti e contro se stesso. Per, sempre e a qualsiasi. Compreso quello di doparsi. Ora che ha rimesso in sesto le priorità della sua vita, racconta tutto al Corriere della Sera. «Per trent’anni ho corso in apnea, cieco e sordo: non vedevo le montagne, non sentivo il tifo, pensavo solo a». Quell’imperativo, cuisi era abituato fin da bambino, quando già inanellava successi nelle corse locali attorno a Gallarate, lo ha portato fuori strada. L’atleta lombardo tentò di truccare le sue prestazioni con un sotterfugio scientifico ordito con un medico spagnolo. Era il 2006, eaveva appena vinto il suo primo Giro d’Italia. «Come quasi tutti all’epoca, non ero educato all’etica della vittoria e della sconfitta, anzi non avevo nessuna etica.