Italiano, onestà e rabbia. "Dovevamo fare di più. Ma quel mancato rosso poteva cambiare la gara»

Tutta colpa di Abisso no: ma un po’ di colpa Abisso ce l’ha se il Bologna interrompe la striscia di dieci risultati utili consecutivi, fiore all’occhiello, fino a ieri, del 2025blù. Colpa di un Bologna che ogni volta che deve scardinare difese bunker (Empoli, Lecce e Parma: tre indizi fanno una prova) non sa che pesci pigliare? Sì, ed è la colpa più grave di giornata.è d’accordo a metà: nel senso che il primo tempo dei suoi gli è piaciuto. "Meglio anche del primo tempo col Torino", azzarda il tecnico. "I nostri primi quarantacinque minuti mi sono piaciuto tantissimo. Non posso dire la cosa del nostro secondo tempo: quando ci troviamo davanti delle difese chiuse dobbiamoqualcosa di diverso". Ma il tema caldo èlo dei fischi di Abisso. Indifendibile la decisione di non estrarre il secondo cartellino giallo quando Cancellieri stende Cambiaghi da dietro al 64’.