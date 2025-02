Zonawrestling.net - Italian Uppercut #202 – I Miti del Wrestling Wild and Young Report

Leggi su Zonawrestling.net

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scenaa, con Ildello Show della Promotion campana Ideland” andato in scena lo scorso 15 Febbraio a S. Giorgio a Cremano (NA).Per l’occasione cedo il posto al buon Aldo Fiadone.La scorsa settimana, più precisamente Sabato 15 febbraio, la città di San Giorgio A Cremano in provincia di Napoli ha ospitato un nuovo evento de Idelin quel di Villa Bruno.Lo show della promotion capitanata da Michele Ippolito ha stupito in positivo i fan e, in modo particolare, noi “addetti ai lavori” del web.L’ottimo lavoro attraverso l’organizzazione e la stesura totale dell’evento, entrano di diritto nella storia della promotion, vuoi anche per un main event inedito e unico nel suo genere.