Italia-Ungheria oggi in tv Qualificazioni Europei basket 2025 | orario programma streaming

Ultimo impegno per l’nelle(già di fatto chiuse col primo posto nel girone) aglidel. La Nazionale di Gianmarco Pozzecco affronta l’tornando dopo 21 anni al PalaCalafiore di Reggio Calabria, che per l’occasione regala il tutto esaurito alla Nazionale.Per gli azzurri un match sostanzialmente senza reale significato, considerato il posizionamento ormai inamovibile nel girone B. Per i magiari (allenati dallo sloveno Gasper Okorn, già coach di Pistoia) c’è invece una pur minima speranza di qualificarsi: devono vincere e sperare che l’Islanda venga battuta dalla Turchia, fatto che significherebbe terzo posto proprio a danno del Paese isolano.L’incontro trasi giocheràalle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in direttasu SkyGo, Now e DAZN.