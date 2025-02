Agi.it - Italia travolta in casa 73-24 dalla Francia nel 6 Nazioni

AGI - Pesante sconfitta per l'nel Sei Nazioni di rugby: all'Olimpico di Roma gli azzurri sono stati travolti 73-24laallo stadio Olimpico di Roma, incassando 10 mete. La squadra del ct Quesada resta così al penultimo posto e domenica tornerà in campo in Inghilterra per la penultima giornata. "Abbiamo giocato contro una grandissima, che ha meritato la vittoria. Con il possesso palla non abbiamo fatto male, creando qualche situazione positiva. In difesa pero' arretravamo troppo e nelle zone di contatto abbiamo sofferto troppo. In difesa è stato difficile rallentare il pallone. Sono deluso per qualche meta concessa troppo facilmente. C'è differenza tra, ma credo che il risultato sia duro. Contro unadel genere, nessuna squadra al mondo avrebbe potuto vincere".