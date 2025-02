Quotidiano.net - Italia sul podio europeo dei produttori biologici

La crescente attenzione dei consumatori alla qualità dei prodotti e alla loro origine, ha permesso lo sviluppo di un mercato, quello biologico, che vede l’al terzo postoper quantità di terreni coltivati. Secondo il report “The World of Organic Agriculture 2024”, l’11% di tutta la superficie agricola in Europa è coltivata in modo biologico. Le superfici coltivate sono aumentate del 2,6% nel 2023, raggiungendo un totale mondiale di 98,9 milioni di ettari, gestiti da 4,3 milioni di. Le vendite al dettaglio i hanno superato i 136 miliardi di euro. Alcuni dati sul biologico in Europa Nel 2023, come detto, la superficie agricola biologica in Europa ha raggiunto l’11% del totale, cioè 17,7 milioni di ettari, in aumento rispetto al 2022 del 3,6%. Allargando lo sguardo a tutta l’Europa, dunque includendo anche i Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea, si sale a 19,5 milioni di ettari, con una crescita del 4,1% rispetto all’anno precedente.