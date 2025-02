Oasport.it - Italia-Francia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, formazioni, streaming

Prosegue, domenica 23 febbraio, alle ore 16.00, il cammino dell’nel Seidi: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno chiamati ad affrontare lanella sfida che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.Dopo il 13-13 di Lille dello scorso anno, verrà rimesso in palio il Trofeo Garibaldi: in occasione del match odierno, diretto dall’inglese Karl Dickson, toccheranno i 50 caps con la Nazionale ben due azzurri, entrambi inseriti nel XV titolare, ovvero Danilo Fischetti e Niccolò Cannone.Per quanto concerne le scelte di Quesada, tra i trequarti il triangolo allargato sarà formato da Tommaso Allan, estremo, Ange Capuozzo e Simone Gesi, ali, i centri saranno Brex e Menoncello, con i mediani Paolo Garbisi e Page-Relo.Tra gli avanti in terza linea ci saranno Lorenzo Cannone e Negri con capitan Lamaro, mentre in seconda toccherà a Ruzza e Niccolò Cannone, infine in prima saranno presenti Gianmarco Lucchesi, Ferrari e Fischetti.