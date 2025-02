Istat inflazione all’15% Aumento dei costi energetici per le famiglie del 275%

Laspunta.it - Istat, inflazione all’1,5%. Aumento dei costi energetici per le famiglie del 27,5%.

L’conferma a gennaio una accelerata del tasso di, che segna quota +1,5% su base annua, il carrello della spesa si attesta invece al +1,7%. Un andamento dovuto, ancora una volta, ai valori dei beni, specialmente quelli regolamentati, il cui tasso passa da +12,7% a +27,5%.Con l’a questi livelli, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima ricadute, per una famiglia media, pari a +472,50 euro annui, di cui +103,40 solo nel settore alimentare.Un dato drammatico, se letto in parallelo all’andamento dei consumi alimentari in calo. È importante ricordare, infatti, due elementi fondamentali: il tasso dicolpisce in maniera più pesante i redditi più bassi e i consumi alimentari sono, generalmente, gli ultimi ad essere intaccati in una situazione di crisi.