Israele | stop rilascio detenuti Hamas

1.13 Il primo ministro israeliano Netanyahu ha annunciato che ildei prigionieri palestinesi sarà ritardato fino a quando non sarà garantita la liberazione dei prossimi ostaggi da Gaza, secondo una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio. "E' stato deciso di ritardare ildei terroristi previsto per ieri fino a quando non sarà garantita la liberazione dei prossimi ostaggi,e senza cerimonie degradanti", ha dichiarato un comunicato dell'ufficio di Netanyahu