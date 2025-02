Sbircialanotizia.it - Israele schiera carri armati in Cisgiordania, prima volta in 20 anni. Attacchi in Libano

Hamas: “mette in grave pericolo l’intero accordo di tregua”. Decine di migliaia di persone radunate a Beirut per funerali Nasrallah L’esercito israeliano ha annunciato che dispiegheràa Jenin come parte dell’espansione dell’operazione in. Secondo l’esercito, le forze della Brigata Nahal e Duvdevan opereranno in altri villaggi, mentre proseguono le operazioni in . L'articoloinin 20inè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.