Quotidiano.net - Israele: Idf rimane nei campi profughi della Cisgiordania per un anno

Leggi su Quotidiano.net

Il ministroDifesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato all'Idf dire per il prossimoin 3, che sono stati sgomberati da terroristi e civili e di non permettere a nessuno di tornare. "Finora 40mila palestinesi sono stati evacuati daidi Jenin, Tulkarem e Nur Shams, e ora sono vuoti. Anche l'attività dell'Unrwa è stata interrotta", afferma Katz, scrive il Times of Israel. L'Idf sta sgomberando i "nidi del terrore" dai terroristi e distruggendo infrastrutture e armi "su vasta scala. Ho ordinato all'esercito di prepararsi per una lunga permanenza", afferma Katz.