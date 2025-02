Ilrestodelcarlino.it - "Iscrizioni scolastiche, non è una gara o marketing"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In riferimento all’articolo comparso domenica 16 febbraio, intitolato “: è testa a testa tra i due licei”, esprimo grande stupore ed amarezza per le insinuazioni sul fatto che la scuola che dirigo non abbia trasmesso al giornale i dati relativi allealle classi prime 2025/26. Innanzi tutto, vorrei evidenziare che non vige alcun obbligo di comunicare alla stampa tale genere di informazioni. Si tratta di dati amministrativi, non certo dati che possono essere inquadrati in un contesto dio di competizione, come purtroppo suggerisce la scelta del titolo dell’articolo. In secondo luogo, è mia abitudine rendere pubblici i dati nelle apposite riunioni degli organi collegiali; per correttezza istituzionale ritengo, infatti, che il personale interno debba venire a conoscenza di informazioni che lo riguardano in sedute ufficiali piuttosto che dai giornali.