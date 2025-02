Ilrestodelcarlino.it - Io, studentessa e professoressa: “A 20 anni già di ruolo, ho l’età dei miei allievi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 23 febbraio 2025 – ”Mi chiamo Sabrina Meli, sono nata a Ferrara il 21 novembre 2004 e mi permetto di contattarvi per sottoporvi con gioia la mia storia”. E’ già nella semplicità acqua e sapone di queste parole, la bellezza di una favola scritta da una ragazza della porta accanto. Sabrina Meli entra un po’ nell’albo d’oro dei record in quel mondo fatto di aule e banchi, registri elettronici e lavagne che si accendono, voti e batticuore a poche ore dall’esame. Aldi soli 20– era il il 23 dicembre, giorno segnato con la matita rossa e blu nel suo diario, anticipato regalo di Natale – è entrata dicome docente. Insegna nell’istituto Burgatti, scuola secondaria di secondo grado a Cento. “Ho vinto il concorso, insegno per la mia prima volta”. Solo qualche anno in più dei suoi studenti.