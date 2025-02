Juventusnews24.com - Inzaghi ripensa alla sconfitta del derby d’Italia: «Ci ha fatto molto male ma i ragazzi hanno fatto questo dopo la partita contro la Juve»

di RedazionentusNews24del: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter sul matchSimoneè intervenuto ai microfoni di Sky SportInter Genoa ha commentato il successo ottenuto dai suoinel 26° turno di Serie A ritornando anche sullala.CHE VALORE DO A QUESTA VITTORIA? – «Innanzitutto bisogna fare i complimenti al Genoa e a Vieria.un’ottimama non sono rimasto meravigliato. Ai mieibisogna fare un plauso: se pensiamo che era la 37esimapiù ichegiocato in Nazionale.una grande, di determinazione. Abbiamo approcciato bene, poi avuto qualche difficoltà ma la squadra è stata lucida. Abbiamo concesso un solo tiro dove è stato bravo Martinez, preso l’ennesimo palo e creato tanto.