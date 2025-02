Inter-news.it - Inzaghi: «Pressione su noi stessi! Thuram? Ecco quando può rientrare»

ha parlato dopo il triplice fischio di Inter-Genoa, anticipo della ventiseiesima giornata di campionato giocatosi a San Siro. Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate a caldo a DAZNCOMPLIMENTI – Simoneparla così dopo Inter-Genoa: «Innanzitutto complimenti al Genoa che ha fatto un’ottima gara ma non è una sorpresa perché bastava guardare le partite del Genoa per capire che sarebbe stata una sfida difficile. Abbiamo approcciato bene, poi sul finire del primo tempo siamo calati ma nel secondo tempo siamo rientrati in campo ordinati e concentrati ma in generale siamo sempre stati determinati. Abbiamo creato vincendo una partita importante dove abbiamo tirato fuori una grandissima energia. Ho fatto i complimenti ai ragazzi e lo avrei fatto anche in caso di non vittoria. Dobbiamo continuare così sapendo che alcuni hanno fatto 43 partite contando le Nazionali, a volte si fanno in una stagione e quindi dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali».