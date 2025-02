Inter-news.it - Inzaghi: «Martinez futuro dell’Inter! Infortunio Frattesi, oltre Correa»

in sala stampa al termine di Inter-Genoa 1-0. In conferenza, l’allenatore evidenzia quanto sia fondamentale la vittoria di questa sera al Meazza.CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA INTER-GENOACome valuta questa vittoria?Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una grande gara contro un avversario di valore. Non è una novità: bastava vedere le partite del Genoa. Abbiamo approcciato bene, poi sono cresciuti loro perché il Genoa sa giocare bene. Siamo stati bravi a rimanere lucidi e non innervosirci, trovando un gol meritato. Prima c’era stato l’ennesimo incrocio dei pali clamoroso, ma tutte queste sono partite difficili. Lo sapevamo, ci siamo messi alle spalle una brutta sconfitta che ci ha fatto male. Ma sono molto contento: avrei fatto i complimenti alla squadra anche senza vittorie.