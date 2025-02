Internews24.com - Inzaghi, la squadra soffre più del dovuto. Le pagelle dei quotidiani per il tecnico nerazzurro

di Redazione, lanerazzurrapiù delcontro il Genoa. Ecco ledeiper l’allenatoreL’anticipo del sabato sera tra Inter e Genoa premia i nerazzurri che superano il Grifone di misura. Vittoria importante per cancellare il ko rimediato contro la Juventus anche se c’è da segnalare che i ragazzi disono andati in sofferenza più del, venendo meno quel furore che ci si aspettava. Di seguito ledeiper Simone.LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Il furore post Juventus non s’è visto. Se è un problema di gambe, si risolve. Se è di testa, è un problema. A Napoli la risposta definitiva».TUTTOSPORT 6,5 – «Missione compiuta: tre punti e testa alla Coppa Italia e al Napoli».CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Più fatica rispetto al previsto, ma i tre punti in cassaforte sono pesanti per la lotta al vertice e carburante prezioso per tutto lo spogliatoio».