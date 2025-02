Calciomercato.it - Inzaghi esulta per il Napoli, ma non sorride per l’infermeria: le condizioni di Thuram e Correa | CM.IT

L’Inter si presenterà allo scontro scudetto in testa alla classifica dopo la sconfitta della squadra di Conte in casa del Comodue volte Simone. Dopo averla scampata contro un’ottimo Genoa al Meazza e per il tonfo a Como dell’ex capolista.Simone– Calciomercato.itAdesso in vetta alla classifica c’è la sua Inter, che si presenterà all scontro scudetto del ‘Maradona’ sabato prossimo con un punto di vantaggio sulla squadra di Antonio Conte. L’allenatore nerazzurromeno invece per, che ha portato in dote un altro infortunio dopo l’anticipo di ieri sera contro i Grifoni.ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro sul finire del primo tempo e nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi accertamenti come raccolto da Calciomercato.it.