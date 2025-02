Inter-news.it - Inzaghi: «Ennesimo palo clamoroso! Sapevamo sarebbe stata lunga»

si presenta nella postazione di Inter TV, dopo la partita di questa sera contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni al canale tematico ufficiale della società, sull’anticipo concluso da poco e vinto per 1-0.IL COMMENTO DEL TECNICO – Le parole di Simonealla fine del pesantissimo 1-0 di Inter-Genoa: «Sappiamo che è un grande successo, voluto e ottenuto. Complimenti ai ragazzi perché non era semplice: abbiamo trovato una squadra in salute, non era una sorpresa perché bastava vedere le partite del Genoa. È un successo di valore che ci fa proseguire nel nostro percorso. Cos’è cambiato nella ripresa? Abbiamo approcciato bene il primo tempo, poi il Genoa è salito. Sappiamo che gioca un ottimo calcio, poiche il Genoa aveva speso tanto e avrebbe dato qualche spazio. Abbiamo preso l’, ma siamo rimasti concentrati perchéche».