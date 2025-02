Calciomercato.it - Inzaghi dimentica la Juve: “Ci ha fatto molto male. Martinez sarà il futuro dell’Inter”

Leggi su Calciomercato.it

Vittoria di misura dei nerazzurri a San Siro contro il Genoa: le dichiarazioni dell’allenatore piacentino in conferenza stampa Inter con il minimo scarto e che soffre l’intraprendenza del Genoa. Alla fine la risolve Lautaro, che da buon capitano trascina la ‘Beneamata’ a una vittoria di capitale importanza.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itSimonetira un sospiro di sollievo e per una serata scavalca il Napoli in testa alla classifica, in attesa della sfida dell’undici di Conte contro il Como e soprattutto dello scontro diretto di sabato prossimo al ‘Maradona’. “Sono contento e devo fare i complimenti ai ragazzi. Gli avreii complimenti anche senza la vittoria, abbiamo giocato 37 partite e siamo solo a febbraio – esordisce l’allenatore piacentino in conferenza stampa – Sono stati bravissimi contro una squadra tosta e sapevamo che sarebbe stata dura.