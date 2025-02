Internews24.com - Inzaghi a Sky: «Ai miei ragazzi bisogna fare un plauso, venivamo da una sconfitta che ci aveva fatto male. Frattesi? Ecco perché non è entrato»

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto stasera contro il Genoa in campionatoIntervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter Genoa, Simoneha commentato il successo ottenuto dai suoinel 26° turno di Serie A.CHE VALORE DO A QUESTA VITTORIA? – «Innanzituttoi complimenti al Genoa e a Vieria. Hannoun’ottima partita ma non sono rimasto meravigliato. Aiun: se pensiamo che era la 37esima partita più iche hanno giocato in Nazionale. Hannouna grande partita, di determinazione. Abbiamo approcciato bene, poi avuto qualche difficoltà ma la squadra è stata lucida. Abbiamo concesso un solo tiro dove è stato bravo Martinez, preso l’ennesimo palo e creato tanto.