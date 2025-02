Lanazione.it - Interessi forti e in contrasto. Evitiamo il caos

Firenze, 23 febbraio 2025 – Il giro di affari in Italia vale 11 miliardi solo per le prenotazioni, i ricavi un miliardo e mezzo: un enorme albergo diffuso quello degli airbnb con oltre 700mila appartamenti. Firenze e la Toscana in cima a ogni classifica: per numero di annunci ma anche per rendita annuale da singolo appartamento. E per problemi di overtourism. Un inarrestabile fenomeno redditizio che richiede una chiara regolamentazione se non si vuole il. I nodi sono molti: far emergere il sommerso; limitare la diffusione degli airbnb per contenere i costi degli affitti normali schizzati alle stelle e combattere lo spopolamento delle città; risolvere il problema sicurezza identificando di persona chi si accoglie nelle case, ovvero eliminare le keybox, strumento che bypassa la necessità di dover incontrare l’ospite.