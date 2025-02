Inter-news.it - Inter, Paz parla così: «Futuro? Penso ad una cosa! E papà mi aiuta»

innamorata di Paz, che nel frattempo continua a brillare con la maglia del Como. A tal proposito hato dopo la vittoria contro il Napoli.– Nico Paz ancora protagonista nella giornata di oggi, con l’assist al bacio per il gol decisivo di Diao in Como-Napoli. Il fantasista argentino è corteggiato da diversi club, tra cui l’. In conferenza stampa, il ragazzo ha risposto alla domanda sulla presenza del padre e sulda qui ai prossimi mesi. Le sue parole, al momento, sono ovviamente dedicate a fare bene a Como: «e la famiglia mi danno un grandissimo apporto, il fatto che siano a Como minella vicinanza e mi danno una grande mano.che sono ancora molto giovane, non voglio pensare ad altro se non al Como e portarlo il più in alto possibile. Vogliamo raggiungere più punti possibili e migliorare con la squadra.