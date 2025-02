Inter-news.it - Inter-Lazio, previsti esami per Correa! Un altro resta da valutare

Leggi su Inter-news.it

Archiviata-Genoa, ora si pensa a, quarto di finale di Coppa Italia.per Joaquin, mentre unsarà da.AGGIORNAMENTI – L’ha raccolto tre punti molto importanti ieri sera contro il Genoa, ma già da oggi si pensa alla prossima uscita stagionale che sarà contro lanel quarto di finale di Coppa Italia. I nerazzurri vanno a caccia del pass per la semifinale contro il Milan, in quello che diventerebbe il quarto derby di Milano stagionale dopo i due di campionato e quello in finale di Supercoppa italiana. Arrivano aggiornamenti dopo-Genoa per Joaquin, che ha lasciato il campo al termine del primo tempo. Il Tucu, infatti, farà glistrumentali nelle prossime ore per capire l’entità del problema (questa la prima diagnosi).