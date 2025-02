Inter-news.it - Inter-Genoa porta la firma pure di Josep Martinez: debutto al top

Leggi su Inter-news.it

Pesante vittoria dell’colper assicurarsi momentaneamente il primato. Prestazione solida di, decisivo con unvento fondamentale nei minuti finali per garantire il successo alla squadra.IL PUNTO – L’, reduce dalla cocente sconfitta contro la Juventus, si riscatta con un successo di misura contro il, balzando al primo posto per una notte grazie al gol di Lautaro, su assist di Çalhanoglu, che aveva preso il posto di Asllani. I nerazzurri hanno incontrato un avversario ben organizzato, con una difesa compatta e un baricentro alto.L’ESORDIO –, chiamato a sostituire Sommer, infortunatosi alla mano durante l’allenamento, ha risposto presente nella partita più delicata della stagione, permettendo all’di salire temporaneamente al primo posto in classifica per una notte.