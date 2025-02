Spazionapoli.it - Inter-Genoa, l’episodio fa infuriare i tifosi del Napoli: che errore dell’arbitro!

calcio notizie- Un episodio accaduto durantescatena le polemiche: furiosi idel.L’ha battuto ilper 1-0 nonostante un’enorme sofferenza, riuscendo così a sorpassare momentaneamente ilin classifica, in attesa della gara degli azzurri di domani contro il Como. I nerazzurri si rialzano quindi dopo la sconfitta della scorsa settimana contro la Juventus. Ilsarà chiamato a rispondere quindi domani per confermare il ruolo da capolista nello scontro diretto della prossima settimana al Maradona., manca un giallo a Mkhitaryan: avrebbe saltato ilSi sono già aperte le polemiche però per alcuni errori arbitrali. Rischia di pesare infatti sul match della prossima settimana un grave sbaglo commesso dall’abitro Piccinini, che ha mancato un cartellino giallo nei confronti di Mkhitaryan, calciatore diffidato e che, quindi, avrebbe in tal caso saltato la gara contro ildella prossima settimana.